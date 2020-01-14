В Тульской области утвердили 32 места для Крещенских купаний

В большинстве своем утвержденные места - купели при храмах и на святых источниках — 25. Еще семь — проруби на открытых водных объектах. Одна из ранее заявленных купелей - в Узловском районе МО Шахтерское в селе Федоровка - в последний момент оказалась непригодной. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Тульской области Дмитрия Мудрова, там произошло обрушение стенки.

Наибольшую тревогу вызывали проруби — толщина не позволяет при нынешней погоде выходить на открытый лед. Вместе с тем, удалось найти технические решения по четырем адресам: в городе Донском на зоне отдыха «Голубая вода», в Ефремове на реке Красивая Меча, в селе Покровское МО Новольвовское Кимовского р-на, в городе Советск Щекинского района.

На текущий момент под вопросом еще 5 мест — на Трестовском пруду в Узловой, на пруду поселка Первомайский, в центральном парке Черни, на реке Олень села Орловка МО Дедиловское и в поселке Новогуровском.

Что касается проруби на среднем пруду Белоусовского парка в Туле, как было заявлено представителем МЧС, будут приложены особые усилия для организации купания. Есть технические решения, и они, скорее всего, будут применены. Впрочем, окончательное решение по этому объекту отложено до вечера.

- Люди в любом случае пойдут купаться. Мы это отлично понимаем, - подчеркнул Дмитрий Мудров. - Для пресечения этого в несанкционированных, но ставших уже традиционными местах, таких, как пруд в Платоновском парке, в селе Высокое и других, будут созданы межведомственные патрульные группы в составе представителей местных администраций и полиции, которые будут инспектировать подобные водоемы в ночь с 18 на 19 января.

Всего в Крещенскую ночь для обеспечения безопасности и порядка будет задействовано 145 единиц техники и 425 человек, среди которых 128 полицейских, специалистов МЧС — 88, 35 медиков и 25 пожарных и спасателей. Их усилят еще около 80 общественников.

Как показывает опыт предыдущих лет, купания начинаются в полночь и продолжаются до 3-5 утра. Однако, поскольку Крещение в этом году выпадает на выходные, а ночные морозы незначительными, ожидается, что желающих пройти ритуал будет гораздо больше, чем обычно.