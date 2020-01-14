2020-01-14T10:48:11+03:00
Происшествия

В Тульской области в квартире взорвался самогонный аппарат

С ожогами второй степени госпитализировали хозяйку квартиры
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В Тульской области в квартире взорвался самогонный аппаратВ Тульской области в квартире взорвался самогонный аппаратФото: материалы пресс-служб
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Вечером 12 января в Узловой на ул. Горького случилось ЧП: в одной из квартир произошел хлопок. В комнате ударной волной выбило оконную раму. Осколки стекла повредили припаркованные у дома машины.

Услышав сильный хлопок жильцы соседнего дома обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу. После чего на место происшествия прибыли экстренные службы, а также заместитель главы местной администрации.

Оказалось, что в квартире взорвался самогонный аппарат. При взрыве вспыхнули пары спирта, оплавился натяжной потолок кухни. Следом выбило раму. С ожогами второй степени госпитализирована хозяйка квартиры.

В результате случившегося пострадал человек.

- Эвакуация не проводилась. Газоснабжение и электроснабжение не нарушено, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

При обследовании помещения выявлено, что несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены, угрозы обрушения нет. Необходимости переселения нет.

- Коммуникации в доме не отключены, другие жилые помещения не пострадали, угрозы жизни и здоровью жильцов нет, - рассказали в администрации МО Узловский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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