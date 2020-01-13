Танго в тульских заснеженных полях

Сюжет картины разворачивается вокруг некогда весьма известного танцевального трио. Его участники собираются вместе спустя четверть века. Основатель коллектива - смертельно больной мужчина - вновь сталкивается со своей бывшей возлюбленной. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник, ведь была же и еще одна участница!

Режиссер фильма - Александр Миндадзе, на счету которого более двух десятков сценариев, наиболее известные из которых «Плюмбум или Опасная игра», «Парад планет», «Миннесота».

Три главные роли исполняют неизвестные в России, но известные в Европе актеры. Агата Кулеша - актриса из фильма «Ида» Павла Павликовского, который в 2015 году получил «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Она же играла в нашумевшей «Холодной войне» того же режиссера. Кроме того, Кулеша - победительница польского телевизионного шоу «Танцы со звездами».

Анджей Хыра - один из самых известных польских драматических актеров, который работает в знаменитом Новом варшавском театре Кшиштофа Варликовского.

Евгения Додина - прима израильского театра Гешер в Тель-Авиве, снявшаяся в более, чем полутора десятках фильмов.

Также в картине играют и молодые российские актеры, среди которых Владимир Мишуков, ставший известным после сериала «Содержанки».

Евгения Додина и Анджей ХыраФото: Алексей ФОКИН

Иллюзии и неизбежность

Проект получился международным. В фильме, кроме польских и израильских актеров также оказались заняты представители Румынии, Великобритании, России. Работа над картиной велась больше двух лет с учетом подготовительного периода. Александр Миндадзе, выступивший не только режиссером, но и автором сценария, весьма тщательно подходил к проработке всех визуальных эффектов, добивался максимального соответствия своему замыслу.

По его собственному признанию, картина - сложная, и, будь его воля, работа над ней велась бы еще дольше. Пришлось много проводить времени на танцевальных вечерах — так называемых милонгах — чтобы на экране все выглядело совершенно естественно. Но все-таки танцы — не главное, хотя вновь собравшемуся трио предстоит на праздничном шоу исполнить свой коронный танец. Главное — те чувства, которые вспыхивают между главными действующими лицами во время репетиций — от любви и нежности до ненависти друг к другу. Это фильм об иллюзиях, о неизбежности времени.

Основная часть съемок проходила в начале прошлого года в Румынии.

- Все основное действие происходит в одной гостинице, где есть большой танц-холл, -рассказала Евгения Додина. - Мы работали на съемках в Констанции больше двух месяцев, в феврале-марте. Для наших героев та судьбоносная встреча, по сюжету, - последняя вспышка любви, попытка остановить старение души. И весьма символично, что как раз на время работы пришелся переход природы из зимы в весну. Нет, конечно, в самой картине этого нет - все снималось внутри помещения, но нам, актерам, это весьма помогало и одухотворяло.

Последний дубльФото: Алексей ФОКИН

Русский снег

После Румынии в работе на фильмом наступил почти годовой перерыв — для финальной сцены на открытой площадке требовался снег. И его нашли, но не где-нибудь в Европе, а неподалеку от Тулы, в Щекинском районе.

По словам создателей картины, это оказалось непростой задачей: требования Александра Миндадзе строги, необходимо было, чтобы в одном месте совпало множество разных деталей. Искали и в Европе, и в России. Но именно под Ясной Поляной все сложилось - заброшенные поля, высоковольтные опоры с проводами, на горизонте - город. Единственное, что пришлось добавить в пейзаж, - бутафорское кладбище.

- Здесь, по сценарию, мы снимаем финальную сцену, но на самом деле я далеко не уверена, что фильм именно ей и закончится, - призналась Евгения Додина. - Александр Анатольевич — очень непредсказуемый творческий человек. Человек-сюрприз. При монтаже все может перевернуться с ног на голову. К тому же, бывает, играешь роль, и видится один характер твоей героини, а потом смотришь все на экране и понимаешь, а она совсем другая. Вот мы сейчас собрались, спустя год, все той же командой. И это так здорово! Только вот мне кажется, что хорошо бы опять сначала взять все и переснять — за это время я переосмыслила сюжет, поведение своей героини.

- Вы легко согласились на эту роль?

- Для меня всегда было мечтой работать с Александром Анатольевичем. Даже, когда я жила в России, я лишь издалека могла смотреть на него как на некую легенду. И, кончено, мне очень хотелось с ним поработать. Я очень рада, что сила моей мысли сработала — никаких разочарований! У Миндадзе очень своеобразный язык, свое видение мира, которым он заражает всех вокруг. Я когда прочитала сценарий в первый раз, он тут же меня покорил.

- Как вам наша зима?

- Лично для меня — это настоящий подарок. Я достаточно долго уже живу в Израиле, и очень скучаю по русской зиме.

- А в Туле вы вообще впервые?

- Нет, я бывала уже здесь, но очень давно. Приезжала еще с театром Маяковского на гастроли со спектаклем «Анна Каренина», роль которой я и играла. Но гастроли — вещь очень быстротечная, ничего, кроме как саму сцену и гримерку, и не успеваешь увидеть. Теперь вот, надеюсь, удастся восполнить этот пробел, очень хочется сходить хотя бы в один из местных музеев, может быть, даже пряников. Мне тут как раз подарили один - огромный такой - теперь заберу его домой, в Израиль, угощу коллег по театру… А вообще очень вдохновляет, что съемки проходят в таком месте, рядом с легендарной Ясной поляной, в толстовских местах.

По словам Анджея Хыры, работать на одной площадке вместе с Евгенией и Агатой для него тоже большая радость.

- Мы в прошлом году отлично сыгрались, - признался он, - никакого пресловутого языкового барьера ни в жизни, ни в кадре. Конечно, я давно уже учил в школе русский, к съемкам пришлось готовиться более серьезно. Но когда у тебя на руках текст — все гораздо проще. Тем более, что незадолго до «Паркета», я снимался в еще одном русскоязычном фильме.

Тульские "звезды"Фото: соцсети

Короли эпизода

Снялись в картине Александра Миндадзе и туляки. Всего в съемочном процессе были задействованы более двух десятков человек, непосредственно же в кадре появятся семеро. Некоторые из них — известные тульские музыканты.

- Мы не просто массовка, - признался барабанщик кавер-группы «Пряник-бэнд» Аркадий Космачев. - Мы в некотором роде самые настоящие актеры эпизода. Да, конечно, сцена с похоронами, в которой мы участвуем, не такая уж и большая, но снимать ее пришлось несколько дней с утра и до вечера, пока позволял световой день. Режиссер очень строго подходил к каждой детали, пришлось делать много дублей. Но музыкантам к этому не привыкать. В этом плане нам гораздо проще сниматься в кино, чем обычным людям. Хотя, график, конечно, что говорится, на износ — уже в шесть утра в городе нас забирала машина, ближе к семи мы приезжали в гостиницу под Ясной поляной, час с лишним - на грим, переодевание, а в девять мы уже должны были находится в «боевой готовности» на съемочной площадке. Впрочем, для меня это не в диковинку, я много раз участвовал в кино, снимался еще в 80-х, даже во время службы в армии сумел попасть на съемки.

Некоторые коррективы в первоначальный график съемок внес субботний снегопад, но в минувший понедельник последние дубли все же были сделаны. Впереди у картины — долгий период финального монтажа, озвучка, цветокоррекция. А на большой экран «Паркет» выйдет уже осенью. Причем, это будет именно российская премьера, несмотря на актерский «интернационал».

Александр МиндадзеФото: соцсети