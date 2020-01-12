Погода в Туле на воскресенье, 12 января: -1 градус и кратковременный снег

В воскресенье, 12 января, в Туле продолжится еврозима. Днем столбик термометра покажет отметку в -1 градус, в вечернее время ситуация сильно не поменяется, будет -2 градуса.

В течение всего дня будет облачная погода и кратковременный снег. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление постепенно начнет возвращаться в норму и составит 746 мм.рт.ст.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, на следующей неделе тульская еврозима постепенно начнет уходить в «плюс», температура будет возрастать.