Погода в Туле на воскресенье, 12 января: -1 градус и кратковременный снег
Атмосферное давление составит 746 мм.рт.ст.
Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 12 января, в Туле продолжится еврозима. Днем столбик термометра покажет отметку в -1 градус, в вечернее время ситуация сильно не поменяется, будет -2 градуса.
В течение всего дня будет облачная погода и кратковременный снег. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление постепенно начнет возвращаться в норму и составит 746 мм.рт.ст.
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, на следующей неделе тульская еврозима постепенно начнет уходить в «плюс», температура будет возрастать.
ИСТОЧНИК KP.RU