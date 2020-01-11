2020-01-10T14:16:22+03:00
Общество

Какая погода ждет туляков в субботу, 11 января

Синоптики составили прогноз
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В субботу, 11 января, в Туле ожидается облачная погода, небольшой снег и легкий мороз.

В дневное время суток столбик термометра покажет отметку в -1 градус, вечером существенно похолодает, будет - до -6 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление будет нестабильным. Если днем оно составит 739 мм.рт.ст., то к вечеру этот показатель изменится до 743 мм.рт.ст. Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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