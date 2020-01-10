2020-01-10T12:25:04+03:00
Общество

Уроженец Тульской области попал на страницы интернет-журнала Forbes

Юрий Сапрыкин из Новомосковска, создатель паблика «Страдающее средневековье», по утверждению издания, зарабатывает на ресурсе до нескольких сотен тысяч рублей в месяц
Игорь КОПЫТОВ
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Уроженец Тульской области попал на страницы интернет-журнала ForbesУроженец Тульской области попал на страницы интернет-журнала ForbesФото: соцсети
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Forbes опысывает, как за четыре года местечковая группа в соцсети, призванная изначально лишь развлекать посетителей, превратилась в коммерческий проект, который продает значки, носки и другой мерч с изображением полюбившихся публике героев, выпускает до сих пор пользующуюся в России огромным спросом печатную научно-популярную литературу и даже планирует производство настольной игры, которая за несколько недель собрала почти 10 млн рублей инвестиций с помощью краудфандинга.

К слову, Юрия Сапрыкина часто путают с тезкой - экс-главным редактором журнала «Афиша» Юрием Сапрыкиным. Оба они приходятся друг другу родственниками. И по признанию Сапрыкина-младшего, дядя сильно повлиял на его судьбу. Племянник после получения среднего образования поступил на исторический факультет, переехав в Москву из родного Новомосковска, где студентами и пришла в голову мысль о создании паблика «Страдающее Средневековье».По словам основателя проекта, на одной из пар по европейскому Средневековью. парни заметили, что на иллюстрациях к средневековым текстам «все страдают», и решили это обыграть, добавив к картинкам забавные подписи.

Шуточный проект в соцсетях долго не воспринимался молодыми людьми как источник дохода. И даже, когда они под натиском потенциальных рекламодателей сдались, деньги и популярность пришли не сразу. Зато потом, практически в один миг, по словами Сапрыкина, случился прорыв.

Теперь, сообщает Forbes, проект приносит самому Сапрыкину и его партнеру Константину Мефтахудинову дополнительный доход от нескольких десятков до 400 000 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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