На Калужском шоссе возведут спортивный центр «Тула-Арена»
На Калужском шоссе возведут спортивный центр с универсальными игровыми залами «Тула-Арена».
Площадку под строительный городок уже подготовили.Фото: Алексей ФОКИН
Плановый срок завершения строительства – второй квартал 2021 года.Фото: Алексей ФОКИН
Рабочие выполнили земляные работы, устанавливают пробные сваи.
Отметим, что о необходимости строительства современного спортивного центра для занятия единоборствами говорили еще в 2016 году. Тему подняли в ходе встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина с региональными спортивными федерациями. В итоге на полях Петербургского международного форума с инвестором было подписано соглашение о строительстве.
Общая площадь спортивного объекта - более 13,5 тысяч квадратных метров. Он представляет собой основное здание и тренировочный комплекс.
Основное здание будущего спортивного центра предусматривает площадку для гандбола. Здесь будут проводить соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Также появятся тренажерный зал, зрительные трибуны на 1 600 стационарных и 400 телескопических мест, раздевалки, медицинский кабинет и др.
Тренировочный комплекс будет включать в себя 6 залов для единоборств (бокс, спортивная борьба, самбо, дзюдо, рукопашный бой, восточные единоборства). Появится в них и специальный инвентарь.
Так будет выглядеть спортивный центр «Тула-Арена»Фото: материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU