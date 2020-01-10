На Калужском шоссе возведут спортивный центр «Тула-Арена»

На Калужском шоссе возведут спортивный центр с универсальными игровыми залами «Тула-Арена».

Площадку под строительный городок уже подготовили.Фото: Алексей ФОКИН

Плановый срок завершения строительства – второй квартал 2021 года.Фото: Алексей ФОКИН

Рабочие выполнили земляные работы, устанавливают пробные сваи.

Отметим, что о необходимости строительства современного спортивного центра для занятия единоборствами говорили еще в 2016 году. Тему подняли в ходе встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина с региональными спортивными федерациями. В итоге на полях Петербургского международного форума с инвестором было подписано соглашение о строительстве.

Общая площадь спортивного объекта - более 13,5 тысяч квадратных метров. Он представляет собой основное здание и тренировочный комплекс.

Основное здание будущего спортивного центра предусматривает площадку для гандбола. Здесь будут проводить соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Также появятся тренажерный зал, зрительные трибуны на 1 600 стационарных и 400 телескопических мест, раздевалки, медицинский кабинет и др.

Тренировочный комплекс будет включать в себя 6 залов для единоборств (бокс, спортивная борьба, самбо, дзюдо, рукопашный бой, восточные единоборства). Появится в них и специальный инвентарь.