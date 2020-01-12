2020-01-12T12:30:44+03:00
Звезды

Когда в Туле отреставрируют Дом Конопацких

Региональный начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия осветил вопрос в ходе прямой линии
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий в ходе прямой линии ответил на вопросы жителей региона.

Денис Горецкий сообщил, что в 2019 году инспекция завершила работы по внесению в Единый реестр сведений об объектах регионального и федерального значения, расположенных на территории Тульской области. На все памятники истории оформлены охранные обязательства. Так, два культурных объекта - Дом Кучина и Дом Конопацких ждет реставрация.

Всего в 2019 году в Тульской области отреставрировали 60 объеков. Среди них Крестовоздвиженский мужской монастырь в Белёве, здания на улицах Металлистов и Советской в Туле, усадьба Масловых, колокольня в Веневе.

Дома Кучина в Туле реставрируется за счёт федеральных средств, работы контролирует Министерство культуры РФ. Что касается Дома Конопацких, то по словам начальника, по договору арендатор должен выполнить работы в течение пяти лет. Противоаварийные и подготовительные работы уже выполнены. С началом строительного сезона арендатор приступит к основной реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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