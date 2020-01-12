2020-01-12T11:52:22+03:00
Общество

Где туляки смогут искупаться на Крещение

Публикуем список оборудованных мест
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Материалы пресс-службМатериалы пресс-служб
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18-19 января на водоемах Тульской области будут проходить Крещенские купания, окунуться в прорубь сможет любой желающий, не имеющий противопоказаний по здоровью. МЧС России по Тульской области будет обеспечивать безопасность жителей на 36 водных объектах региона.

Публикуем список разрешенных мест для купания:

МО г. Алексин – 3 места:

1. МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель

2. МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель

3. МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

Арсеньевский р-н – 1 место:

4. МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель

Белевский район – 1 место:

5. МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

Богородицкий район – 1 место:

6. МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

Венёвский район – 1 место:

7. МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

Воловский район – 2 места:

8. МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель

9. МО Двориковское, с. Осиново, купель

МО г. Донской – 1 место:

10. МО г. Донской, мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

Дубенский район – 1 место:

11.МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник

ГО г. Ефремов – 2 места:

12. с. Тюртень, св. источник, купель

13. г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

Заокский район – 3 места:

14. МО Страховское, с. Бехово, купель

15. МО Малаховское, п. Маяк, купель

16. МО Малаховское, с. Савино, купель

Кимовский район – 2 места:

17. МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь

18. МО Епифанское, с. Себено, купель

Киреевский район – 2 места:

19. МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь

20. МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово» , купель храма

Куркинский район – 1 места:

21. МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

р.п. Новогуровский –1 место:

22. р.п. Новогуровский, ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь

МО г. Новомосковск –1 место:

23. МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

Одоевский район –1 место:

24. МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

Суворовский район –1 место:

25. МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район –1 место:

26. МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

МО г. Тула – 1 место:

27. г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь

Узловский район – 3 места:

28. МО Шахтерское, с. Федоровка, св. источник «Три колодца», купель

29. МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа

30. г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

Чернский район –1 место:

31. п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

Щекинский район –3 места:

32. МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

33. МО Советск, г. Советск, прорубь

34. МО Ломинцевское , д. Косое, купель

Ясногорский район – 2 места:

35. МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель

36. МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель

ИСТОЧНИК KP.RU

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