2020-01-11T22:52:33+03:00
Происшествия

Из-за коммунальной аварии в Ясногорске более 700 домов остались без света

ЧП случилось днем 11 января
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: 71.mchs.gov.ruФото: 71.mchs.gov.ru
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11 января в Ясногорске Тульской области произошла коммунальная авария, которая обесточила 723 дома различной этажности.

Как поясниили в региональном МЧС, отключение произошло в 15;20 из-за обрыва линии электропередач между опорами. На место происшествия выехала аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты приступили к работам.

По состоянию на 16:15 электроснабжение в Ясногорске полностью восстановлено, бригада устранила неполадки на линии электросети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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