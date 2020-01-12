Из-за коммунальной аварии в Ясногорске более 700 домов остались без света
ЧП случилось днем 11 января
Фото: 71.mchs.gov.ru
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11 января в Ясногорске Тульской области произошла коммунальная авария, которая обесточила 723 дома различной этажности.
Как поясниили в региональном МЧС, отключение произошло в 15;20 из-за обрыва линии электропередач между опорами. На место происшествия выехала аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты приступили к работам.
По состоянию на 16:15 электроснабжение в Ясногорске полностью восстановлено, бригада устранила неполадки на линии электросети.
ИСТОЧНИК KP.RU