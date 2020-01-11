2020-01-11T14:01:18+03:00
Происшествия

В тульском Мясново трамвай сошел с рельсов

Происшествие случилось днем 11 января
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: tulazestФото: tulazest
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11 января в Тульской области с самого утра идет снегопад. Обильный мокрый снег идет не прекращаясь уже несколько часов. В некоторых районах области ситуация осложняется гололедом на дорогах. Неблагопритяные погодные условия стали причиной дорожных происшествий. По этой причине тульские спасатели ввели в регионе метеопредупреждение.

Так, в тульском Мясново возле ЖК "Московский" трамвай сошел с рельсов. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Вагон перекрыл движение другим трамваям в этом направлении. По предварительным данным, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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