В тульском Мясново трамвай сошел с рельсов

11 января в Тульской области с самого утра идет снегопад. Обильный мокрый снег идет не прекращаясь уже несколько часов. В некоторых районах области ситуация осложняется гололедом на дорогах. Неблагопритяные погодные условия стали причиной дорожных происшествий. По этой причине тульские спасатели ввели в регионе метеопредупреждение.

Так, в тульском Мясново возле ЖК "Московский" трамвай сошел с рельсов. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Вагон перекрыл движение другим трамваям в этом направлении. По предварительным данным, никто не пострадал.