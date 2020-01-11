Мокрый снег и гололедица: в Тульской области объявлено метеопредупреждение

В Тульской области региональное спасательное ведомство ввело метеопредупреждение. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часа 11 января на территории области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Местами налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

МЧС напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Пешеходам также рекомендуют соблюдать меры безопасности, выбирать нескользящую обувь и стараться избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.