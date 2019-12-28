В Туле в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт

В новогоднюю ночь туляки смогут доехать до любой точки города, пользуясь общественным транспортом. Публикуем список и график работы муниципальных маршрутов в Туле с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года.

В городе будут ходить четыре маршрута трамваев: Трамвай №3 (22:10- 04:46), №9 (22:19- 04:53), №12 (21:58- 04:43) и №14 (22:03- 05:02).

Три линии троллейбусов: Троллейбус №1 (21:53- 05:12), №2 (21:36- 05:17) и №6 (22:13– 04:57).

Будут работать четыре автобуса по две единицы от каждого маршрута: Автобус №3 (22:04- 05:01), №16 (22:19- 04:40), №28 (22:29- 04:46) и №36 (22:10- 04:44).

Из коммерческого транспорта будет в новогоднюю ночь будут ходить: маршруты №9, №58, № 33, № 34, № 61, № 30, № 50, № 65, № 62, № 4 и № 42.

Оплата проезда в транспорте в ночь Нового года для туляков останется неизменной.