Открытие главной новогодней елки Тулы стартовало с праздничного шествия
27 декабря – открытие главной 32-метровой елки Тулы. Все желающие смогли принять участие в красочном карнавале.
Фото: Алексей ФОКИН
Он прошел по ул. Металлистов, Казанской набережной, территории Кремля, а затем привел всех на площадь Ленина.
Фото: Алексей ФОКИН
На ул. Металлистов открылся фестиваль креативных елок. Он продлится до 6 января.
Фото: Алексей ФОКИН
На площади Ленина будут проходить интерактивно-развлекательные программы с играми, песнями, Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами из современных мультфильмов.
Фото: Алексей ФОКИН
Открытие Главной елки города и новогодних мероприятий на площади начнется с приветственного слова главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева и торжественной церемонии зажжения огней на елке.
Фото: Алексей ФОКИН
Продолжится – праздничным фейерверком, выступлением тульских артистов и концертом популярной группы «5sta Family».
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU