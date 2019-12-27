Открытие главной новогодней елки Тулы стартовало с праздничного шествия

27 декабря – открытие главной 32-метровой елки Тулы. Все желающие смогли принять участие в красочном карнавале.

Фото: Алексей ФОКИН

Он прошел по ул. Металлистов, Казанской набережной, территории Кремля, а затем привел всех на площадь Ленина.

Фото: Алексей ФОКИН

На ул. Металлистов открылся фестиваль креативных елок. Он продлится до 6 января.

Фото: Алексей ФОКИН

На площади Ленина будут проходить интерактивно-развлекательные программы с играми, песнями, Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами из современных мультфильмов.

Фото: Алексей ФОКИН

Открытие Главной елки города и новогодних мероприятий на площади начнется с приветственного слова главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева и торжественной церемонии зажжения огней на елке.

Фото: Алексей ФОКИН

Продолжится – праздничным фейерверком, выступлением тульских артистов и концертом популярной группы «5sta Family».

Фото: Алексей ФОКИН