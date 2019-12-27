2019-12-27T11:12:30+03:00
Дом. Семья

14 говорящих птиц поселились в тульском экзотариуме

Пернатые здороваются с посетителями и с удовольствием общаются на разных языках
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 27 декабря и по 29 марта в новом здании экзотариума можно увидеть 14 говорящих птиц. Они расположились на экспозиции "Под пологом тропического леса". С яркими и дружелюбными попугаями можно поговорить, а также поучаствовать в их кормлении и узнать больше об этих тропических птицах, пообщавшись с ведущими орнитологами нашей страны.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Пернатые здороваются с посетителями и с удовольствием общаются на разных языках. Среди них какаду, ара, ара кинги, жако, лорикеты, благородные попугаи и амазоны. Все эти необычные птицы из частной коллекции ученого, посвятившего жизнь наблюдениям за своими питомцами, их обучению и разведению.

Фото: Алексей ФОКИН Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Выставка работает по адресу: г.Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, Экзотариум с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бассет хаунд: что нужно знать о породе
Удачливые гончие, преданные компаньоны, заботливые няньки - у удивительных бассет-хаундов множество достоинств, поэтому эти смешные большеухие собаки с печальными глазами завоевали сердца людей во всем мире и получили звание "огромного счастья на коротких
Кокер спаниель: что нужно знать о породе
Как и все британские аристократы, английский кокер-спаниель держится с небывалым достоинством, но если вы начнете с ним играть, то внезапно окажется, что эта собака вовсе не степенный лорд, а чемпион мира по прыжкам и отличному настроению
Новости 24
В Тульской области пьяный лихач сбил мужчину на глазах у семьи: виновник аварии наказан
Тульский микрорайон Северная Мыза подрастет в высоту
Тульский «Арсенал» показал свой новый автобус
В Туле груженый щебнем «КамАЗ» рухнул в реку
Жительница поселка Первомайский под Тулой лишилась драгоценностей
В Туле изменится номер вызова социального такси
Тульский «Арсенал» раскрыл тайну нового дизайна клубного автобуса
В Тульском онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии
Тулячки одержали победу над «Приморочкой»
В Туле на месте бывшего пустыря организовали торговые ряды
Погода в Туле 27 декабря: облачно, небольшой снег и - 2 градуса
Туляки обратились с открытым письмом по вопросу сохранения «Дома губернатора»
В Туле открылась выставка «Зимняя сказка»
В Тульской области проходила экспедиция Русского географического общества
Тульский экзотариум приглашает на выставку говорящих попугаев
В Туле член ОПГ пойдет под суд за торговлю наркотиками
В Тульской области 57-летний мужчина, угрожая ножом продавцу, ограбил кассу
В тульской маршрутке двое мужчин подрались из-за бороды
Более 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникам
Более 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникам
Под Тулой в аварию попали две иномарки
В Туле на пр. Ленина не поделили дорогу маршрутка и легковушка
В Туле на трамвайных путях столкнулись два внедорожника
Из окна тульской областной клинической больницы выпал пациент
В Пролетарском округе Тулы Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки
Губернатор Тульской области сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади
260 юных туляков посетили елку в Государственном Кремлевском Дворце
В Тульской области обрушилась стена жилого дома: СК проводит проверку
В Туле доставщик еды на велосипеде угодил под колеса машины