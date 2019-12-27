14 говорящих птиц поселились в тульском экзотариуме

С 27 декабря и по 29 марта в новом здании экзотариума можно увидеть 14 говорящих птиц. Они расположились на экспозиции "Под пологом тропического леса". С яркими и дружелюбными попугаями можно поговорить, а также поучаствовать в их кормлении и узнать больше об этих тропических птицах, пообщавшись с ведущими орнитологами нашей страны.

Фото: Алексей ФОКИН

Пернатые здороваются с посетителями и с удовольствием общаются на разных языках. Среди них какаду, ара, ара кинги, жако, лорикеты, благородные попугаи и амазоны. Все эти необычные птицы из частной коллекции ученого, посвятившего жизнь наблюдениям за своими питомцами, их обучению и разведению.

Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Выставка работает по адресу: г.Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, Экзотариум с 10.00 до 18.00.