27 декабря в Туле на открытии главной новогодней елки выступит группа «5sta Family»

27 декабря в Туле откроется главная новогодняя елка. Праздничная программа включит в себя парад сказочных героев по улице Металлистов и Казанской набережной, площади Ленина.

В этот день массовые катания на Губернском катке начнутся с 14.00.

Также вечером состоится концерт группы «5sta Family». Музыканты прославились благодаря таким хитам, как «Я буду», «Я с тобой как в раю», «Моя мелодия», «Один на один», «Зачем ей все шелка» и другим.

На Казанской набережной с 27 декабря развернется большая новогодняя ярмарка.

Завершится мероприятие ярким фейерверком.

Последующие дни также порадуют туляков. 28-30 декабря запланированы дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, работа аттракционов, гастрофестиваля, катка.