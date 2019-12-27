27 декабря в Туле на открытии главной новогодней елки выступит группа «5sta Family»
27 декабря в Туле откроется главная новогодняя елка. Праздничная программа включит в себя парад сказочных героев по улице Металлистов и Казанской набережной, площади Ленина.
В этот день массовые катания на Губернском катке начнутся с 14.00.
Также вечером состоится концерт группы «5sta Family». Музыканты прославились благодаря таким хитам, как «Я буду», «Я с тобой как в раю», «Моя мелодия», «Один на один», «Зачем ей все шелка» и другим.
На Казанской набережной с 27 декабря развернется большая новогодняя ярмарка.
Завершится мероприятие ярким фейерверком.
Последующие дни также порадуют туляков. 28-30 декабря запланированы дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, работа аттракционов, гастрофестиваля, катка.
ИСТОЧНИК KP.RU