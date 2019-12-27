2019-12-27T09:51:01+03:00
Происшествия

В Тульской области экс-директор техникума отправися в колнию за трудоустройство мертвых душ

Женщина также пыталась дать взятку сотруднику местного отделения УФСБ
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Экс-директора Алексинского машиностроительного техникума и двух ее подчиненных суд признал виновными в мошенничестве и даче взятки должностному лицу.

Руководитель образовательного учреждения при их содействии фиктивно трудоустраивала сотрудников на различные должности. Однако фактически они не работали.

Начисленные работникам деньги в качестве зарплаты и других выплат все трое похищали. Ущерб бюджету Тульской области составил свыше 2 млн рублей.

Когда же их раскрыли, экс-директор техникума вместе с дочерью попытались дать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику местного отделения УФСБ России по Тульской области.

Суд назначил бывшему директору учреждения 7 лет 8 месяцев лишения свободы, штраф в размере 5 млн рублей.

Также 3 года женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

Одному из подчиненных экс-директора судом назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, другому - в размере 200 тысяч рублей.

Дочери экс-директора суд ранее вынес обвинительный приговор. Ей назначен штраф в размере 1, 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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