В Туле прошел фестиваль "Мини Мисс и Мини Мистер Тула - 2019"

В Туле на сцене ДК "Машзавода" прошёл VIII ежегодный детский областной фестиваль элегантности и таланта МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА - 2019. Организатором и правообладателем, которого выступает модельно - продюсерское агентство GOLD MODELS.

Мини Мисс Талант 2019Фото: материалы пресс-служб

Все восемь лет фестиваль является отборочным региональным туром на Всероссийский детский конкурс МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР РОССИИ, а так же участникам вручаются приглашения на Международные фестивали " Prince&Princess of the World" , «Гордость Нации» и Всемирный Чемпионат по Исполнительским Видам Искусств, Голливуд , США.

Маленький Мистер Тула 2019 Никита НиколаевФото: материалы пресс-служб

Фестиваль призван поощрять детское творчество, развивать артистизм, чувство стиля и умение создавать собственный имидж. А главное — выбрать самых талантливых детей, достойных представлять нашу область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мистер России» – 2020.

Агентством были проведены кастинги по Туле и Тульской области, на которых были отобраны 15 самых талантливых претендентов с правом участия в финале фестиваля. В течение месяца девочки и мальчики от 4 до 15 лет осваивали основы дефиле, хореографии, актерского мастерства, готовили костюмы к выступлениям и творческие номера.

Певица Маша ПанюковаФото: материалы пресс-служб

Оценивать таланты были приглашены: Президент Всероссийского детского фестиваля Мини Мисс и Мини Мистер Россия, официальный представитель Голливудского чемпионата по исполнительским видам искусств по России г. Москва, продюсер Татьяна Праскова, финалистка «Голос. Дети», участница телепроекта « Лучше всех» Мария Панюкова, "Краса Запада России" – Татьяна Кучеренко, международная модель Анастасия Стреж.

Ведущими праздника выступили популярный тульский шоумен Евгений Борзов, обладатель титулов «Мини Мистер Тула» — 2018 «Юный Мистер России» — 2019 Арсений Машкарев, «Мини Мисс Тула» - 2019 , модель Валерия Лысова.

Мини Мистер Талант 2019 Иван РыбинФото: материалы пресс-служб

Организаторы подготовили для зрителей и участников насыщенную концертную программу. В рамках фестиваля прошла презентация коллекции « Детский праздничный костюм» дизайнера Екатерины Орловой, представленная детьми-моделями агентства GOLD KIDS. Перед гостями мероприятия выступили титулованные победители прошлых лет. Наша знаменитая землячка Мария Панюкова порадовала гостей своими лучшими хитами. Модели GOLD MODELS представили праздничную коллекцию платьев и верхней одежды от салона « Амели» и новую коллекцию обуви и аксессуаров бренда « Шузетта».

Первый выход участников оказался очень патриотичным. Конкурсанты вышли на общий танец в майках с символикой Тулы, показав гордость за родной край и любовь к родному городу.

Традиционно девочки и мальчики представляли себя в трех выходах: «Визитка», «Конкурс талантов» и «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».

В первом конкурсном эпизоде почти все ребята представляли себя в стихотворной форме, артистично рассказывая о своих достоинствах, любимых занятиях, своем городе, стране, о том, почему они любят Тулу и Россию. Участники особо подчеркивали, что пришли на конкурс только побеждать.

Конкурс талантов - это всегда самое яркое событие во всей фестивальной программе. Участники показали все, на что были способны. Самая юная участница 4х летняя Вика Логаева прочитала новогоднее стихотворение - поздравление на английском языке, Виктория Бударина талантливо исполнила французскую композицию на скрипке, редкое сценическое искусство пантомима продемонстрировала Аня Раззоренова. Были здесь и очаровательный парный танец " Леди Баг и Супер-Кот" Никиты Николаева и его партнерши Александры, танец девочки - черлидера Полины Ризакуловой , великолепный гимнастический этюд с булавами Валерии Борониной, Иван Рыбин виртуозно исполнил сложное произведение Франсуа Жозефа Госсека на флейте и многое другое. Абсолютно все участники выступили на "отлично"!

Самым красивым и по-настоящему волшебным стал выход на сцену юных леди и джентльменов в вечерних нарядах. Мальчики и девочки грациозно дефилировали, ослепляя изяществом и красотой нарядов. Наблюдавшие за своими детьми мамы не сдерживали слез умиления.

Самый волнительный момент мероприятия — церемония награждения — прошел на позитивной, радостной волне. А началась она с поздравлений всех присутствующих с наступающим Новым годом и, конечно, всем ребятам подарили новогодние сладости и игрушки. Абсолютно все участники получили титульные ленты, памятные дипломы, победители заветные короны и именные кубки.

Традиционно фестиваль был щедр на призы и подарки. Ребят буквально завалили предложениями по участию в международных и всероссийских проектах.

Даниилу Гудкову , Валерии Борониной , Семеновой Еве вручили приглашение на международный фестиваль моделей и талантов « Гордость Нации « – 2020, 5 летнего модельмена Никиту Николаева пригласили на самую престижную неделю моды MERCEDES BENZ FASHION WEEK , победительницу в номинации « Мини Мисс ART- FASHION» Софию Моторину пригласили на съемки телевизионного проекта « Kids Art Fashion» на международный телеканал fashiontv, и Олимпиаду Талантов, который пройдет в Лос Анжелес, Голливуд с 22 июля по 2 августа 2020

Призовые места и титулы жюри распределило следующим образом:

Гран-при «Мини Мистер Тула» – 2019 Рыбин Иван , 13 лет из Тулы

Гран-при «Мини Мисс Тула» – 2019 Полина Ризакулова, 10 лет из Болохово

«Мини Мисс Тула» (4-8) - 2019 Александра Гордеева, 6 лет

«Мини Мисс Тула» (9-12) - 2019 Валерия Боронина, 12 лет

«Мини Мисс Тула» (13-15) - Юлия Чернышова, 13 лет

За победу в главных номинациях девочкам и мальчикам вручили приглашения на участие в областном фэшн-проекте « Лучшая детская модель Тулы» - 2020

«Мини Мистер Талант» - 2019 Рыбин Иван, 13 лет

«Мини Мисс Талант» - 2019 София Моторина, 9 лет

«Мини Мисс GOLD MODELS» - 2019 Александра Гордеева 6 лет

«Мини Мистер GOLD MODELS» 2019 - Демьян Гапула 12 лет

Победителей Гран-при наградили эксклюзивными лентами с кристаллами Swarovski, а именной кубок, заветную корону и лицензию на право участия во Всероссийском конкурсе в марте вручила лично Президент «Мини Мисс и Мистер России» Татьяна Праскова. Татьяна отметила великолепную подготовку участников и высокий уровень проведения мероприятия. Кроме того, победительницу пригласили летом на Международный конкурс «Prince & Princess of the World» 2020 в Болгарию.

В заключении вечера дирекция фестиваля поздравила детей с участием, а победителей – с завоеванными титулами, а также выразила благодарность всем партнерам за помощь в проведении и организации мероприятия.