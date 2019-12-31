В Туле в новогоднюю ночь выступит группа «Банд'Эрос»

Туляков приглашают встретить Новый год на площади Ленина. Праздничная программа стартует с 22.00 31 декабря 2019 года и продлится до 03.00 часов 1 января 2020 года.

На площади Ленина будут работать Губернский каток с прокатом коньков, торговые ряды. На сцене пройдет праздничный концерт с участием тульских артистов.

Гостей ждет необычная шоу-программа от Деда Мороза и Снегурочки. Хедлайнером вечера станет группа «Банд'Эрос».

На Казанской набережной в новогоднюю ночь будут транслировать новогодние «огоньки» разных лет.

На массовые гуляния в новогоднюю ночь приглашают и жителей Большой Тулы. Впервые в 13 поселениях - пос. Ленинский, пос. Барсуки, пос. Плеханово, пос. Шатск, с. Алешня, пос. Рассвет, пос. Иншинский, пос. Торхово, с. Хрущево, пос. Ильинка, пос. Обидимо, с. Зайцево, пос. Октябрьский (Богучарово)- в новогоднюю ночь на улицах будет организована онлайн-трансляция поздравления Президента РФ В.В. Путина.

Продолжатся празднования фейерверками, музыкально-развлекательными программами.