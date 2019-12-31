В Тульской области перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

30 декабря на 49 км дороги "Тула-Новомосковск" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Сообщение об аварии поступило на телефон службы спасения в 20:45.

Автобус следовал по официальному маршруту Москва-Новомосковск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. После этого автобус опрокинулся.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В салоне автобуса находилось 45 пассажиров. В результате ДТП пострадали, предположительно, 8 человек. Среди них был ребенок. Движение на данном участке дороги не нарушилось.

- Все они получили травмы, не угрожающие жизни, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.