2019-12-30T17:17:01+03:00
Звезды

В Туле выберут лучшего снеговика

Работы оценивает экспертное жюри
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле проходит конкурс "Музейный снеговик". Для того чтобы получить в нем приз, нужно потрудиться - смастерить сказочного персонажа на территории Тульского Кремля и зафиксировать свой результат.

Основными критериями отбора лучших работ являются оригинальность идеи и мастерство её воплощения.

Конкурс проводится в двух номинациях:

- Лучший снеговик (победителей и призеров определяет жюри). Также вручат приз зрительских симпатий.

- В соцсетях Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» выберут лучшее фото со снеговиком в тульском кремле.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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