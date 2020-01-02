В Туле выберут лучшего снеговика
В Туле проходит конкурс "Музейный снеговик". Для того чтобы получить в нем приз, нужно потрудиться - смастерить сказочного персонажа на территории Тульского Кремля и зафиксировать свой результат.
Основными критериями отбора лучших работ являются оригинальность идеи и мастерство её воплощения.
Конкурс проводится в двух номинациях:
- Лучший снеговик (победителей и призеров определяет жюри). Также вручат приз зрительских симпатий.
- В соцсетях Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» выберут лучшее фото со снеговиком в тульском кремле.
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU