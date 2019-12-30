Новогодние каникулы: в какие тульские музеи сходить

Тульский кремль Итак, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля, как и перед Новым годом, пройдут презентации музеев, входящих в Тульское музейное объединение: 2 января в 14:00 — музея «Тульский кремль», 3 января в 14:00 — музея декоративно-прикладного и современного искусства и музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева, 4 января в 14:00 — Богородицкого дворца-музея и парка и музея «Спасское» имени В.А. Стародубцева, 5 января в 14:00 — музея «Тульские самовары», 6 января в 14:00 — тульского военно-исторического музея, 7 января в 14:00 — музея П.Н. Крылова. Также, 3 января в 15:00 пройдет музейное занятие «В гостях у Снегурочки».

Тульские древности Музей подготовил для своих посетителей целый ряд интерактивных программ: 2 и 3 января в 12:00, 4 января 10:00, 6 января в 11:00 — «В гостях у Деда Мороза», 3 января в 12:00 — «Азбука миниатюр», в 13:00 - «Новогоднее кругосветное путешествие», 5 января и 6 января в 12:00 — «Святки», 5 и 6 января в 17:00 и 13:00 — «Гадания восточных славян». Также всех здесь ждут три мастер-класса от Екатерины Зерновой: 3 января в 17:00 - «Декоративная веточка хлопка», 4 января в 17:00 — «Зайчик» и 7 января в 12:00 — «Рождественская открытка». А 5 января в 16:00 пройдет воскресник для дошкольников «Новогоднее кругосветное путешествие».

Куликово поле 3 и 5 января в 17:00, 7 января в 16:00 - «Новогодние кулинарные традиции». На базе комплекса в Моховом пройдет кулинарная программа с дегустацией. Гостям расскажут, принято подавать на новогодний и рождественский стол в разных странах, существуют ли средневековые традиции, которые соблюдаются даже в XXI веке, какие блюда подавали к рождественскому столу российских императоров и многое другое.