2019-12-30T12:06:45+03:00
Общество

В Тульской области утвердили официальные места для запуска пиротехники

Именно они являются наиболее безопасной зоной
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области утвердили официальные места для запуска пиротехнических изделий. На территории региона расположены 150 таких площадок. Именно они являются наиболее безопасной зоной.

Кроме того, в МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности при использовании пиротехнических изделий.

- Зрители должны находиться на расстоянии 20-50 м;

- поджигать фитиль можно с расстояния вытянутой руки.

Запрещено:

- запускать фейерверк при сильном и порывистом ветре;

- курить рядом с пиротехническим изделием;

- использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии;

- бросать в огонь изделие;

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

Список мест для запуска пиротехнических изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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