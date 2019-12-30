Тульские спасатели переведены в режим повышенной готовности

С 30 декабря до 9 января подразделения ГУ МЧС России по Тульской области переведены в режим функционирования «повышенная готовность». Это сделано для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.

На время новогодних и рождественских праздников приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных служб - места проведения новогодних елок.

Тулякам напомнят, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию, а также сами правила пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.