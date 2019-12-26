Как на Новый год не оказаться пациентом тульского наркодиспансера

Однако проблему всегда легче предупредить, чем лечить свершившийся факт. Поэтому, конечно, врачи не рекомендуют употреблять алкоголь в принципе, однако, если на праздниках кто-то не рассчитает свои силы, двери наркологического диспансера будут открыты в любой день, в любой час. При первых признаках сильной алкогольной интоксикации или если человек самостоятельно не способен выйти из запоя, врачи рекомендуют обратиться за врачебной помощью.

Сам наркодиспенсер на ул. Мосина, 21, филиал на ул. Гумилевской, 1, в Новомосковске, Ефремове и Щекине будут работать для экстренных показаний все праздники в круглосуточном режиме. Также 3 и 6 января на Мосина, 21 в Туле будет открыта и поликлиника - с 9.00 до 20.00.

Впрочем, как признают сами специалисты, наибольший пик пациентов приходится на 5-6 сутки после новогодней ночи.

Ну, а чтобы не оказаться на больничной койке — вот несколько советов от руководителя кабинета профилактики наркологических расстройств Тульского областного наркологического диспансера №1 Юлии Перминовой:

- Главное, конечно, контролировать количество выпитого. Не переходить с шампанского на более крепкий алкоголь — как говорится: не повышать градус. Во-вторых, крепкий алкоголь - коньяк, виски, водку — ни в коем случае не мешать с газировкой, поэтому что углекислота повышает всасывание, а дополнительный сахар, содержащийся в лимонадах, только усугубит утреннее состояние на следующий день. Поэтому, если уж запивать, так чистой водой.

И о закуске! Не надо про нее забывать. А вот предварительно готовиться, якобы для «разгона ферментной системы» - выпить стопку-две за пару часов до застолья - совершенно бессмысленно. Ферменты про запас не выделяются. Фокус с кусочком масла тоже не поможет. Он, конечно, поначалу будет сдерживать всасывание алкоголя в кровь, но наступит момент, когда все выпитое лавинообразно окажет свое воздействие на организм.

Если же на утро все равно плохо, то первое, что надо запомнить: никогда не похмеляйтесь — дополнительный прием алкоголя только временно облегчит самочувствие, потом наступит еще более тяжелое состояние. Поэтому показан прием специальных лекарств, содержащих янтарную кислоту, либо пить много воды с настоящим лимонным соком, либо с содержанием лимонной кислоты, витамином С.