2019-12-26T16:02:02+03:00
Общество

В Туле соорудили елки из стульев и детских игрушек

Все больше необычных деревьев появляется на ул. Металлистов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле во 2 раз проходит фестиваль креативных елок. Наряжают жители необычные деревья на ул. Металлистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь появились елки из стульев и детских игрушек. Не ограничивают фантазию туляки и в способах украшения зимних красавиц.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На одной из них вместо игрушек повесили пряники. Кто-то из участников делает ставку на необычную форму.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее здесь установили елку, украшенную настоящими музыкальными инструментами.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

А сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» деревянный корпус своей новогодней красавицы украсили наклейками с очертаниями местных достопримечательностей.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Отметим, что подать свою заявку на участие в фестивале можно до 27 декабря включительно. Документы необходимо направлять в управление культуры и туризма администрации Тулы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Стать участником фестиваля креативных елок может любой желающий: просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица, и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2 м и выполнена из устойчивых конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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