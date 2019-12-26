В Туле соорудили елки из стульев и детских игрушек
В Туле во 2 раз проходит фестиваль креативных елок. Наряжают жители необычные деревья на ул. Металлистов.
Фото: Алексей ФОКИН
Здесь появились елки из стульев и детских игрушек. Не ограничивают фантазию туляки и в способах украшения зимних красавиц.
Фото: Алексей ФОКИН
На одной из них вместо игрушек повесили пряники. Кто-то из участников делает ставку на необычную форму.
Фото: Алексей ФОКИН
Ранее здесь установили елку, украшенную настоящими музыкальными инструментами.
Фото: материалы пресс-служб
А сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» деревянный корпус своей новогодней красавицы украсили наклейками с очертаниями местных достопримечательностей.
Фото: материалы пресс-служб
Отметим, что подать свою заявку на участие в фестивале можно до 27 декабря включительно. Документы необходимо направлять в управление культуры и туризма администрации Тулы.
Фото: Алексей ФОКИН
Стать участником фестиваля креативных елок может любой желающий: просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица, и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2 м и выполнена из устойчивых конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU