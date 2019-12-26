В Туле соорудили елки из стульев и детских игрушек

В Туле во 2 раз проходит фестиваль креативных елок. Наряжают жители необычные деревья на ул. Металлистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь появились елки из стульев и детских игрушек. Не ограничивают фантазию туляки и в способах украшения зимних красавиц.

Фото: Алексей ФОКИН

На одной из них вместо игрушек повесили пряники. Кто-то из участников делает ставку на необычную форму.

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее здесь установили елку, украшенную настоящими музыкальными инструментами.

Фото: материалы пресс-служб

А сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» деревянный корпус своей новогодней красавицы украсили наклейками с очертаниями местных достопримечательностей.

Фото: материалы пресс-служб

Отметим, что подать свою заявку на участие в фестивале можно до 27 декабря включительно. Документы необходимо направлять в управление культуры и туризма администрации Тулы.

Фото: Алексей ФОКИН

Стать участником фестиваля креативных елок может любой желающий: просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица, и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2 м и выполнена из устойчивых конструкций.