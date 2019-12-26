На новой площади перед Главпочтамтом в Туле снимают брусчатку

Площадь перед Главпочтамтом в Туле переделывают. Ранее здесь частично переложили плитку.

Еще недавно плитка выглядела такФото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас рабочие снимают брусчатку.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что к качеству укладки именно этих элементов у туляков возникло больше всего вопросов.

Фото: Алексей ФОКИН

Также ожидается, что концептуальные решения могут пересмотреть. Их вынесут на обсуждение с общественностью.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, работы по благоустройству общественного пространства на пересечении проспекта Ленина и улицы Каминского стартовали в июне. Из-за подготовительных работ сроки благоустройства площади у Главпочтамта сместились. Вместо сентября работы завершили в декабре.

За это время здесь заменили плиточное покрытие, обустроили цветочницы, установили новые лавочки, урны, интерактивные часы. Сделали также наружное освещение, установили газонные светильники.

За срыв сроков окончания работ и их ненадлежащее качество подрядчика ждут серьезные штрафные санкции.