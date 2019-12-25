2019-12-25T17:08:04+03:00
Общество

В Туле возводят самую большую горку для катания

Прокатиться можно будет уже 29 декабря
Мария ВЛАСОВА
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В Туле возводят самую большую горку для катанияВ Туле возводят самую большую горку для катанияФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Тульском кремле будет работать самая большая деревянная горка для катания. Ее строительство уже завершают.

Основание сооружения выполнено изо льда. Его привезли из Пермского края. Внутри конструкции находится подсветка, которая горит разноцветными огнями.

Прокатиться можно будет уже 29 декабря.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Отметим, что в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля подготовлена обширная программа. Здесь будут: «Гостиная Деда Мороза»; кремлевский новогодний «Торговый посад»; видеосалон «Новогодний калейдоскоп», где ребята смогут увидеть любимые мультфильмы, сказки, музыкальные постановки; спектакль-шоу ростовых кукол; молодецкие забавы, игры, хороводы; конкурс «Музейный снеговик».

Также состоится благотворительная акция «С любовью из Кремля»: созданные на мастер-классах открытки и сувениры отвезут в детские дома 31 декабря и 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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