Без елки и игрушек: Как праздновали Новый год и Рождество в дореволюционной Туле

Новый год принято считать периодом чудес и волшебства. В предпраздничной суете мы спешим за подарками, наряжаем елку, а в саму ночь ждем боя курантов, чтобы загадать заветное желание в окружении родных и близких. Но, что вкладывали в это понятие наши предки, как отмечали этот праздник и отмечали ли вообще? Гид Егор Пронин поделился с «Комсомолкой», какими были Новый год и Рождество в дореволюционной Туле.

Ночь перед Рождеством

Отмечать вместе со всей страной новогодние праздники с размахом туляки приучились уже тогда. Гуляния стартовали в рождественский сочельник, затем отмечали Рождество, Новый год и уже после - Крещение.

- Вообще исторически на Руси более широко отмечали именно Рождество, а не Новый год, который был чисто государственным введением, которое устанавливалось сверху, - рассказывает Егор Пронин. - С приходом Святок ходили колядовать. Вспомним, знаменитое произведение Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Каждая семья ожидала колядующую молодежь. Для них готовили угощение, а когда они приходили искренне радовались, слушая обрядовые песни - колядки.

На утро туляки шли на торжественное богослужение в церковь. Храмы часто бывали переполнены. Предпочтение отдавали ближайшим приходам. Например, оружейники ходили в Вознесенский и Николо-Зарецкий храмы.

В этот же день было принято ходить в гости. Хозяева радушно встречали и угощали друзей.

Практичные подарки

Саму новогоднюю ночь начинали отмечать с вечера, как только садилось солнце. Однако привычного атрибута — елки — не было.

- До 20-х гг. XIX века елки в России вообще не наряжали ни в каком виде, - поясняет гид. - Начиная с середины XIX века елки и елочные игрушки становятся, что называется, видом показной гордости. Бывало, что могли обращаться к ювелирам. Состоятельные люди просили сделать красивую игрушку, чтобы поразить гостей.

В те времена нельзя было встретить на новогоднем столе и, любимых современниками, мандаринов. Они пришли в жизнь туляков гораздо позже.

- Надо сказать "спасибо" Никите Хрущеву. Это при нем мандарины стали более менее доступны для советского и в том числе тульского новогоднего стола, - говорит Егор Пронин. - В дохрущевские времена, советским людям были доступны только абхазские мандарины, которых для всей огромной страны катастрофически не хватало. Но в 1958 году СССР установил дипломатические отношения с королевством Марокко. И сразу же марокканцы, в обмен на экономическую помощь со стороны СССР, начинают активно поставлять в нашу страну мандарины. Не то чтобы эти фрукты можно было на каждом углу купить, но все же советскому человеку они стали доступнее, украсив собой новогодние столы.

Но было ли место в чреде зимних праздников подаркам? По словам Егора Пронина, если их и дарили, то в сельской местности, как правило, это были практичные вещи.

Молодым девушкам вручали то, что можно отложить в сундук в качестве приданного. А людям среднего возраста что-то полезное в хозяйстве. Дарить какие-либо сувениры, как сейчас, было не принято.

Пять первых январских дней

Веселились на славу туляки и в последующие дни. Начало января было особенно насыщенным.

1 января, по старому стилю, отмечался Васильев день. В этот день день девушки гадали. Каждая хотела узнать уготовит ли ей судьба в грядущем году встречу с суженым ряженым. Этот день также называли «Началом Страшных вечеров». В Тульской губернии было поверье: ведьмы норовят украсть месяц с неба, чтобы он не освещал их прогулки с нечистью по ночам.

2 января старики вспоминали, что в Тульской губернии было принято окуривать курятники смолой с девясилом. Это должно было помочь спасти кур от шалостей домового. Причем занимались этим до рассвета и обязательно самые пожилые женщины, живущие в доме.

3 января к воротам дома вешали горящую сальную свечу. Это делали для того чтобы обезопасить скот. Считалось, что она должна отпугнуть голодных ведьм, которые возвращаясь со своих прогулок и могли задаивать коров. Из-за этого у них могло потом пропадать молоко.

4 января, по данным этнографа-фольклориста Ивана Сахарова, изготовляли обереги от различных болезней. Время излома года считалось самым удачным для этого. Туляки верили, что это время перелома, когда граница между двумя мирами истощается.

5 января жители собирали снег, приносили его с полей и бросали в колодцы. Это делалось для того чтобы от воды потом было подспорье весь будущий год. Кроме того, в тульской губернии верили: где бы не появился огненный змей (природное явление) везде он обязательно погибнет.

Зимние забавы

Остальные дни были также богаты на гулянья и веселое времяпровождение. Самой широкой и популярной забавой у туляков было катание с гор. Для этого использовали сани, расстеленные рогожи и даже перевернутые лавки.

Пользовались спросом у туляков и катки. Их устраивали на реке Упе и прудах. Сначала всей улицей расчищали лед от снега, а затем также коллективно бороздили его. Тех, кто на такой субботник не приходил, потом на каток старались не пускать.