2019-12-25T14:51:57+03:00
Общество

Контейнер преткновения по-тульски: оснований для проверки нет?

Главное управление МЧС РФ по Тульской области отказалось в противостоянии жильцов ЖК «Первомайский» и застройщика - ЗАО «Внешстрой» - принимать чью-либо сторону
Игорь КОПЫТОВ
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Контейнер преткновения по-тульскиКонтейнер преткновения по-тульскиФото: Игорь КОПЫТОВ
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Напомним, 9 декабря 2019 года на страницах «Комсомольской правды» - Тула» жители ЖК «Первомайский» пожаловались на неправильную организацию дорожного движения внутри комплекса. Из предусмотренных проектом нескольких выездов на разные улицы, по факту остался действующим только один — на улицу Ф. Энгельса. Еще один выезд просто перекрывает здоровенный мусорный контейнер, что создает постоянные заторы на придомовой территории утром, в обеденные часы и вечером. Мало того, что создаются неудобства для самих жильцов. Это, в свою очередь, чревато созданием пожароопасных ситуаций, когда спецтранспорт просто не сможет оперативно подобраться к месту ЧП.

После публикации, на запрос редакции о возможности проведения проверки в ЖК «Первомайский» Главное управление МЧС России по Тульской области прислало ответ, в котором, в частности, пишет: «Исчерпывающий перечень оснований для проведения внеплановых проверок изложен в с. 10 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 6.1 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Газетная публикация в перечень не попадает, что означает отказ в проведении проверки.

Что ж, такой формальный подход к вопросу в очередной раз наводит на мысль, что государственная система, призванная охранять жизнь граждан, работает у нас по принципу свершившегося факта ЧП. Не пытаясь его предотвращать заранее. Как в знаменитом анекдоте: «Вот убьют, тогда и приходите с заявлением». А вместе с тем, на дворе — новогодние праздники — очень пожароопасная пора, о чем предупреждает само МЧС.

Официальный ответ МЧС Фото: Игорь КОПЫТОВ

Официальный ответ МЧСФото: Игорь КОПЫТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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