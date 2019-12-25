2019-12-25T14:02:20+03:00
Общество

39 новых автомобилей получат тульские медики

Новые медицинские автомобили будут переданы до конца декабря
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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39 новых автомобилей получат тульские медики39 новых автомобилей получат тульские медикиФото: материалы пресс-служб
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24 декабря Региональный Центр медицины катастроф получил 9 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Четыре реанимобиля класса С и пять автомобилей класса В будут распределены на подстанции города Тулы и Узловой.

Автомобили оснащены оборудованием для оказания помощи в особо сложных случаях и для комфортной работы общеврачебных и фельдшерских бригад . Все машины дополнительно оснащены видеорегистраторами и блоками ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать нахождение автомобиля в режиме реального времени.

39 новых автомобилей получат тульские медики Фото: материалы пресс-служб

39 новых автомобилей получат тульские медикиФото: материалы пресс-служб

Как сообщила главный врач Центра, что по три новых «скорых» получат Алексинский, Киреевский, Щекинский и Узловский районы. Всего на шесть подстанций Тулы в общей сложности будет передано 16 автомобилей.

Благодаря участию Губернатора Алексея Дюмина в ноябре Центр медицины катастроф получил от социальных партнёров 5 реанимационных автомобилей, укомплектованных всем необходимым медицинским оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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