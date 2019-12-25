2019-12-25T11:47:34+03:00
Общество

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской области

11 новых автобусов разъехались по Тульской области
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской области11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской областиФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Новые школьные автобусы торжественно были переданы муниципалитетам Тульской области 24 декабря 2019 года. В область уехали три автобуса марки «ГАЗ» и восемь — марки «КАВЗ».

Транспортные средства получили школы Ясногорского, Щекинского, Плавского, Чернского районов, г. Тулы, г. Ефремова и в первую очередь, те учреждения, где с нового года старые автобусы перешагнут порог 10 лет эксплуатации . Другая часть машин направится на новые маршруты.

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской областиФото: материалы пресс-служб

Кресла новых автобусов оборудованы четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, багажными полками для ранцев, а также оборудованием наружного и внутреннего громкоговорителя. Автобусы оснащены и специальным устройством, которое препятствует его движению при открытых входных дверях, и, что важно для безопасной транспортировки школьников, такие же специальные механизмы сами ограничивают скорость движения до 60 км/ч.

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской областиФото: материалы пресс-служб

На данный момент, в Тульской области насчитывается около 344 транспортных средства, из которых 301 ездят по специально утверждённым маршрутам, и около 7000 школьников попадают на учебу благодаря таким средствам передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жительнице Тульской области после обращения к губернатору помогут восстановить сгоревшую квартиру
Для тульского отделения отряда «Лиза Алерт» приобретут квадрокоптеры и навигаторы
На улице Фрунзе в Туле на пешеходном переходе сбили школьника
В Туле в Кировском сквере появился синий кит
На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плиты
В Туле по факту смерти подростка из Узловой возбудили уголовное дело
Туляк Владислав Шемулинкин признан лучшим легкоатлетом года
Туляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбо
Какая часть Тулы останется без света 25 декабря
Тульский баскетбольный «Арсенал» возобновят игры Суперлиги в январе
Погода в Туле 25 декабря: облачно и + 1 градус
В Туле на проспекте Ленина водитель иномарки сбил двух женщин
В Туле водитель «Шевроле» сбил 26-летнюю девушку
Более 700 тысяч жителей Тульской области получили прививку от гриппа
На конкурс журналистов «Ростелекома» поступила двухсотая работа
В Туле на ул. Оборонной водитель «ВАЗа» сбил 56-летнюю женщину
В Туле на Красноармейском проспекте 61-летний мужчина угодил под колеса иномарки
Предприниматели выплатили в бюджет Тулы около 1,3 млрд рублей налогов
В Туле новогодние елки мэра города и главы администрации посетят более 6 тысяч детей
Арестованное имущество туляков будет выставлено на торги
Под Тулой задержаны лица цыганского этноса, подозреваемые в воровстве
Жительницу Тульской области обманули при покупке