11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской области

Новые школьные автобусы торжественно были переданы муниципалитетам Тульской области 24 декабря 2019 года. В область уехали три автобуса марки «ГАЗ» и восемь — марки «КАВЗ».

Транспортные средства получили школы Ясногорского, Щекинского, Плавского, Чернского районов, г. Тулы, г. Ефремова и в первую очередь, те учреждения, где с нового года старые автобусы перешагнут порог 10 лет эксплуатации . Другая часть машин направится на новые маршруты.

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской областиФото: материалы пресс-служб

Кресла новых автобусов оборудованы четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, багажными полками для ранцев, а также оборудованием наружного и внутреннего громкоговорителя. Автобусы оснащены и специальным устройством, которое препятствует его движению при открытых входных дверях, и, что важно для безопасной транспортировки школьников, такие же специальные механизмы сами ограничивают скорость движения до 60 км/ч.

11 новых автобусов отправились к школьникам в Тульской областиФото: материалы пресс-служб

На данный момент, в Тульской области насчитывается около 344 транспортных средства, из которых 301 ездят по специально утверждённым маршрутам, и около 7000 школьников попадают на учебу благодаря таким средствам передвижения.