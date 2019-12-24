В Туле на улице Металлистов появился паровоз братьев Черепановых. Локомотив отличает солидный внешний вид. Он весит 5 тонн. Сверху паровоза установили елку в рамках конкурса на самую креативную зеленую красавицу.

Фото: Алексей ФОКИН

Само состязание стартует 27 декабря и будет проходить до 6 января. Сейчас как раз идет этап установки и украшения елок.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что в паровозе братьев Черепановых стали впервые в стране использовать в качестве энергетической установки паровую машину. Долгое время он был господствующим типом локомотивов и сыграл огромную роль в становлении железнодорожного сообщения. Лишь начиная с середины XX столетия тепловозы и электровозы вытеснили паровые локомотивы.