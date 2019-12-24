В Тульской области 16 организаций оказались в «красной» зоне итогового рейтинга УК

24 декабря был представлен итоговый рейтинг управляющих компаний (УК) региона за 2019 год. В него вошли 184 организации. 70 УК составили «зеленую» зону, 98 - «желтую», 16 - «красную».

Рейтинг УК

Как и прежде, «зеленая» зона - это отличники рейтинга. Чтобы попасть в нее управляющая компания должна получить 50 баллов и более. Как правило, такие организации редко привлекают к административной ответственности, они также практически не имеют предписаний ГЖИ и жалоб от туляков.

Для того чтобы оказаться в середине таблицы - «желтой» зоне - необходимо набрать 26 баллов. «Красная» зона - это те, кто не смог получить и этого количества баллов из-за многочисленных нарушений и нареканий от жителей.

Среди самых распространенных нарушений – отсутствие платежек и сведений о технических характеристиках многоквартирных домов.

К слову, рейтинг претерпел и незначительные изменения. В нем учитывалось 2 новых критерия: работа УК в системе «Единая диспетчерская служба государственной жилищной инспекции Тульской области» (ЕДС) и использование информационных систем при проведении общего собрания собственников.

С помощью ЕДС каждый житель Тульской области может оставить в системе заявку. Она отправляется на рассмотрение в управляющую организацию. На то, чтобы решить проблему дается 3 рабочих дня. Если УК не укладывается в этот срок, заявка поступает на контроль в ГЖИ.