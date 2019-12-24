Алексей Дюмин раскритиковал благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле

Качество благоустройства площади у здания Главпочтамта в Туле обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин раскритиковал работу подрядной организации и контролирующих органов со стороны администрации города.

- Лучше было бы вообще не браться за работы по благоустройству площади, чем сдать их в таком виде. Виновные должны быть наказаны, - заявил Алексей Дюмин.

Сейчас частично площадь переделывают. Все дело в том, что к работам по благоустройству возникли серьезные нарекания - тротуарная плитка уложена с нарушениями, не приняли жители и, уложенную здесь, брусчатку.

Напомним, туляки определили площадь перед Главпочтамтом как общественное пространство, которое должно быть благоустроено на голосовании в марте прошлого года.

Однако сроки их окончания постоянно переносились. Не испугали подрядчика и штрафные санкции. Площадь сдали только 13 декабря. Но спустя неделю, приступили к работам снова.