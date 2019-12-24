В Тульской области снизили тарифы на вывоз ТКО

В Тульской области изменятся тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом стало известно на оперативном совещании в областном правительстве.

В итоге с 1 января 2020 года установлены предельные экономически обоснованные тарифы:

- для ООО «Хартия», которое обслуживает Тулу, Киреевский и Щекинский районы, 561,20 рублей за куб. м (снижение к уровню нынешнего года на 9,8%);

- для ООО «МСК-НТ», которое работает на остальной части региона, тариф составит 670,30 рублей за куб. м. (снижение – на 10,3%).

В расчете на семью из 3 человек месячная плата за вывоз ТКО снизится для зоны «Хартии»:

в многоквартирных домах - на 35 рублей,

в частных домах– на 40 рублей.

Для зоны «МСК-НТ»:

- в многоквартирных домах на 44 рубля,

- в частных домах на 51 рубль.

Снижения тарифов удалось достичь за счет освобождения региональных операторов от уплаты НДС, снижения расходов компаний по некоторым статьям затрат, увеличения объемов вывозимых отходов.