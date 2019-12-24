В Тульской области снизили тарифы на вывоз ТКО
В Тульской области изменятся тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом стало известно на оперативном совещании в областном правительстве.
В итоге с 1 января 2020 года установлены предельные экономически обоснованные тарифы:
- для ООО «Хартия», которое обслуживает Тулу, Киреевский и Щекинский районы, 561,20 рублей за куб. м (снижение к уровню нынешнего года на 9,8%);
- для ООО «МСК-НТ», которое работает на остальной части региона, тариф составит 670,30 рублей за куб. м. (снижение – на 10,3%).
В расчете на семью из 3 человек месячная плата за вывоз ТКО снизится для зоны «Хартии»:
в многоквартирных домах - на 35 рублей,
в частных домах– на 40 рублей.
Для зоны «МСК-НТ»:
- в многоквартирных домах на 44 рубля,
- в частных домах на 51 рубль.
Снижения тарифов удалось достичь за счет освобождения региональных операторов от уплаты НДС, снижения расходов компаний по некоторым статьям затрат, увеличения объемов вывозимых отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU