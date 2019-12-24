Закроют ли территорию около тульского ТРЦ для ночных гонщиков

Парковка около ТРЦ «Макси» в центре конфликта. Территорию возле торгово-развлекательного центра облюбовали для своих развлечений ночные гонщики. Визг резины и рев моторов по ночам не дают покоя тулякам.

9 жалоб за неделю

Эту тему подняли в ходе совещания, которое провел глава администрации города Дмитрий Миляев на минувшей неделе с представителями правоохранительных органов города и ТРЦ.

По словам начальника УМВД России по городу Туле Василия Худыка, только за неделю в дежурную часть поступило 9 жалоб на стритрейсеров. А потому руководству ТРЦ нужно усилить контроль за тем, что происходит на территории ночью.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что эффективными мерами может стать грамотно спланированная территория возле торгово-развлекательного центра, обустроенная искусственными неровностями, полусферами, шлагбаумами, - нужно исключить возможность разгона, дрифта, круговых движений. В течение 10 дней поручено разработать план-схему территории.

Экстремалам — место за городом?

Туляки по-разному восприняли эту новость. Одни отметили, что гонщикам, действительно, не место на парковке. Другие — напротив высказались против установки искусственных неровностей. Третьи — предложили авогонщикам поискать место для своего увлечения в другом месте. Дискуссия развернулась и на сайте tula.kp.ru.

- Почему бы не выделить место для таких любителей экстрима где-то за городом? Ведь наверняка есть много площадок пустующих. Пусть они там устраивают свои гонки, - уверена Настасья. - Заодно приведут своими силами территорию в порядок, может благоустроят ее. Да, на это надо выделить бюджет, чтобы дежурил патруль и скорая. Но если есть клубы автогонщиков соберите их на встречу, обговорите все вопросы и вуаля, что-то решится. И все останутся довольны! Жители без шума в городе, парковка ТРЦ без безумного количества «лежачих полицейских», которые убивают подвеску машин. Администрации скажут все «спасибо».

Иван предложил объединиться представителям тульских автодвижений и выбрать одного человека, который представит их интересы на уровне городской администрации. По мнению пользователя, активист должен договориться о выделении места для гонщиков, подготовить схему, собрать с каждого деньги на оплату аренды, а затем собрать всех заинтересованных и поставить ограждение и нарисовать разметку. Только в таком случае, уверен Иван, останутся все довольны, а в первую очередь, жители, которые любят спать по ночам.

- Почему-то люди, которые обожают свое хобби предпочитают приехать на парковку к ТЦ орать всю ночь и визжать моторами. Странно, да? Все ждут что за них всё сделают, но сами почему-то.... Видимо не такое сильное хобби, - заключает туляк.

«Нет возможности заниматься автоспортом»

Парковка ТРЦ с приходом темноты, действительно, превращается в место сбора молодежных движений. Об этом уже писала «Комсомолка».

Среди популярных движений - «Боевая классика». Его основное направление: дрифт на жигулях. Приезжают сюда не только туляки. Среди гостей - любители «классики» из других городов. Например, Орла и Москвы.

- Новость, конечно, не очень хорошая. В нашем городе очень много молодежи на авто, и тех кто занимается автоспортом. Лучше бы выделили место, чем прикрывать последнее, прокомментировал ситуацию представитель тульского автодвижения «Боевая классика» Никита Семионов. - На самом деле очень обидно, что много молодежи, кому интересен автоспорт, просто не имеют возможности заниматься любимым делом.

На вопрос о том не хотят ли представители автодвижений скооперироваться и попытаться решить сообща вопрос с официальным местом для гонок, руководитель движения ответил следующее:

- Были варианты и попытки. Но, понимаете, результата ноль. Я руководитель «Боевой классики» с 2014 года. И с того времени мы не плохо набрали оборотов, но до сих пор ютимся на парковках. Все упирается в финансы. Да, можно снять полигон, но это затратно очень. И автоклубы у нас разные в городе, - говорит Никита Семионов, намекая на некую недобропорядочность со стороны ряда движений.

По оценкам руководителя автодвижения, в зимний сезон на парковке ТРЦ собирается порядка 100 машин. Автолюбители приезжают не только показать себя и свои авто в действии, но и просто пообщаться. Однако, к их огорчению, другого места в городе у них для этого нет.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.