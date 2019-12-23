2019-12-23T14:58:12+03:00
Звезды

В Туле начали устанавливать новогоднюю арку

Конструкция размещена у входа на площадь Ленина
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В Туле начали устанавливать новогоднюю аркуВ Туле начали устанавливать новогоднюю аркуФото: Мария ВЛАСОВА
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В Туле специалисты начали устанавливать новогоднюю арку. Она размещена у входа на площадь Ленина. Длина праздничной конструкции - 29 метров, высота - 13 метров.

В целом город уже преобразился к Новому году. На центральных улицах, в скверах и парках уже установлены новогодние елки, световые композиции, появилась праздничная иллюминация.

С 23 декабря на площади Ленина откроется новогодний гастрофестиваль «С Пылу! С Жару!», заработают аттракционы.

Основные мероприятия стартуют 27 декабря с открытия Главной ёлки города. С 16.30 до 21.00 туляков ждут сказочный театрализованный парад. В этот день выступит группа «5sta Family». Завершится праздник фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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