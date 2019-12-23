В Рогожинском парке Тулы открылась новогодняя елка

Джуд Ло: Я не пользуюсь даже электронной почтой, не то что Твиттером или Инстаграмом

Кинообозреватель «КП» беседует с британской кинозвездой о работе над телесериалом «Новый Папа», который стартует на платформе «Амедиатека» 10 января