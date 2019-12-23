В Рогожинском парке Тулы открылась новогодняя елка
23 декабря в Рогожинском парке Тулы состоялось открытие новогодней елки. Праздничное мероприятие прошло в детском городке парка.
Фото: Алексей ФОКИН
Почувствовать новогоднее настроение юным тулякам и их родителям помогли аниматоры. Они провели конкурсы.
Фото: Алексей ФОКИН
Самым активным юным тулякам удалось перетанцевать даже специально обученных сказочных героев.
Фото: Алексей ФОКИН
Напомним, что открытие елок состоится во всех районах города. Туляки могут поучаствовать в праздничных мероприятиях.
Фото: Алексей ФОКИН
А открытие главной новогодней красавицы на площади Ленина состоится 27 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU