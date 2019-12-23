2019-12-23T12:34:34+03:00
Происшествия

В Туле вооруженные люди вломились в чужую квартиру

В полиции возбудили уголовное дело
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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Утром 22 декабря произошло разбойное нападение в одной из квартир на ул. Октябрьской. Трое человек ворвались внутрь. Угрожая пистолетом и избивая находящихся в квартире, они требовали денег.

- На пульт вневедомственной охраны по Тульской области поступила информация о том, что в одной из квартир находятся посторонние с оружием. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, - сообщили в ведомстве.

По указанному адресу выехали и сотрудники патрульно-постовой службы, а также оперативники.

Правоохранители задержали все троих. У одного из них оказался пистолет.

- По предварительным данным, он является травматическим оружием, - заявили в УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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