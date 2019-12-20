2019-12-20T17:53:34+03:00
Звезды

Международная команда снимет в Туле фильм «Паркет»

Сюжет фильма разворачивается вокруг танго-клуба
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Фото: Кинокомиссия Тульской областиФото: Кинокомиссия Тульской области
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Тула вновь станет площадкой для съемок международного фильма. Речь о картине режиссера Александра Миндадзе «Паркет». Над фильмом будут работать представители Польши, Румынии, Великобритании и России. Планируется, что к съемкам приступят 7 января, а завершат - 13 января.

Сюжет фильма разворачивается вокруг танго-клуба. На его паркете встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник.

Режиссер фильма - Александр Миндадзе;

оператор-постановщик Олег Муту (Румыния).

В ролях: Анджей Хыра (Польша); Агата Кулеша (Польша); Евгения Додина (Россия).

Отметим, что ранее в Туле снимали международный фильм «Селфимания». Над проектом работали команды из России, Италии, Испании, Португалии и Австрии.

В основу фильма легли 7 разножанровых новелл, объединенных общей темой – невероятным влиянием феномена «селфи» на жизни людей. Каждая из новелл связана с одним из смертных грехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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