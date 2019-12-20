Где тулякам на Новый год погулять

И днем и ночью

Так, по поручению губернатора Алексея Дюмина была разработана масштабная праздничная программа, которая сохранила успешные наработки проекта «Тула – новогодняя столица России» и включила в себя дополнительные идеи. Всего в новогодние праздники планируется провести порядка 1 000 мероприятий.

Новогодние гуляния непосредственно в саму ночь пройдут не только у главной городской елки до 3-х утра, но и по области. Так, в Суворове 31 декабря состоится традиционный парад Дедов Морозов. Гуляния дополнят сладкие угощения и горячий чай. В Плавске пройдет праздничная программа «Конфетти до пяти». Жителей Дубны ждет новогодний «Голубой огонек». В Белеве также пройдут праздничные гуляния.

Гостиная Деда Мороза уже второй год подряд будет работать в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. Здесь откроются кафе-гостиная, зона мастер-классов, детская интерактивная зона с показом мультфильмов и сказок, новогодняя почта. Причем пообщаться с зимним волшебником можно и в саму новогоднюю ночь.

Провожая год театра

В рамках Года театра филармония, театр юного зрителя и театр кукол, академический театр драмы, муниципальные театральные коллективы подготовили спектакли, театральные постановки, интермедии. В течение всех праздников в сельских клубах и районных домах культуры будут проходить новогодние массовые гуляния, Рождественские встречи, балы, детские утренники, концертные программы повсюду. Особые праздничные мероприятия запланированы в обновленных и отремонтированных домах культуры, их более 10.

Главным событием новогодних праздников станут Губернаторские елки, которые пройдут во всех муниципальных образованиях. В Туле Губернаторские елки состоятся в цирке, областной филармонии, академическом театре драмы, театре юного зрителя, музейно-выставочном комплексе Тульского кремля, Городском концертном зале. Каждый юный гость после представления получит сладкий подарок.

И в Туле, и в Москве

В Туле будут организованы новогодние праздники, дискотеки для победителей олимпиад, игровые концертные программы для школьников – победителей региональных конкурсных мероприятий «Шаг в будущее – 2020» с участием 2 200 человек.

Министерство молодежной политики проведет «Юнармейскую новогоднюю елку» и Новогодний кубок КВН, в котором примут участие 10 команд.

В течение последних трех лет проводится проект «Елка – семейный праздник» для малоимущих семей. Уникальность данного мероприятия – это участие в празднике всех членов семьи. В этом году в проекте поучаствуют порядка 700 человек.

Также с 24 по 26 декабря 260 тульских школьников посетят Кремлевскую елку в Москве.

Новогодние музеи

Насыщенные новогодние программы подготовили для туляков и гостей города федеральные и региональные музеи. Музей оружия представит эксклюзивную программу «Звездный дозор богатырского шлема». Традиционные рождественские представления состоятся 3 и 4 января в галерее «Ясная Поляна».

Отдельного внимания заслуживает работа музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Здесь будут: «Гостиная Деда Мороза»; кремлевский новогодний «Торговый посад»; видеосалон «Новогодний калейдоскоп», где ребята смогут увидеть любимые мульт-фильмы, сказки, музыкальные постановки; спектакль-шоу ростовых кукол; молодецкие забавы, игры, хороводы; конкурс «Музейный снеговик». Также состоится благотворительная акция «С любовью из Кремля»: созданные на мастер-классах открытки и сувениры отвезут в детские дома 31 декабря и 7 января.

В атриуме пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Быть волшебником легко». А еще в кремле будет работать самая большая деревянная горка для катания, которую организуют, даже если не будет снега – при помощи современных высоких технологий.

Также в рамках проекта «Зима по-тульски» в парках Тулы и области будут организованы катки, мастер-классы по хоккею для детей, выступление Рождественского духового оркестра и многое другое.

Для туристов...

1 декабря состоялся запуск мобильного приложения Visit Tula. Оно дает туристам и жителям Тульской области возможность использовать индивидуальную бесплатную электронную карту лояльности, а также позволяет узнать о предстоящих мероприятиях и воспользоваться интерактивной картой, чтобы построить свой туристический маршрут.

В новогодние праздники ожидается увеличение потока туристов в регион. Поэтому в дополнение к Центру приема гостей на площади Восстания и туристско-информационному центру на улице Металлистов будет работать мобильный центр приема гостей. В нем волонтеры расскажут гостям о достопримечательностях и событиях, предложат бесплатные туристические карты и буклеты, вручат подарки за участие в конкурсах. Мобильный ТИЦ будет располагаться возле Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова.

...и тех, кто на колесах

Совсем недавно в Туле появилась вторая каршеринговая компания, и теперь начать поездку можно в Москве, а завершить в Туле. В период новогодних праздников обе компании подготовили подарки и акции для гостей города.

С 1 по 7 января туристов, которые воспользуются каршерингом, будет ждать новогодний сюрприз: тульский пряник и сувениры с символикой приложения Visit Tula. В автомобилях будет размещена информация для скачивания мобильного приложения Visit Tula. Также для гостей подготовлен специальный пакетный тариф по основным туристическим направлениям.

Во дворах и не только

Всего на территории Большой Тулы будет проведено более 400 мероприятий, как на закрытых, так и на открытых площадках. В них примут участие более 50 000 детей.

До 27 декабря откроется 10 новогодних елок в территориальных округах областного центра. Продолжатся проекты для детей «Праздник двора», «Каникулы в городе». Запланировано 17 мероприятий на свежем воздухе. 17 декабря завершится прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление. Он проводится по двум номинациям: «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» и «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств». В последней номинации конкурса могут участвовать любые предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, представители ТОС, УК и жители города старше 18 лет. В этом году победители получат денежные призы до 100 тысяч рублей.

В сердце Тулы

Конечно, главные новогодние мероприятия под открытым небом пройдут в историческом центре города. Так, с 23 декабря начнут работу гастрофестиваль «С Пылу! С Жару!», новогодние аттракционы.

Основные мероприятия стартуют с открытия главной елки города на площади Ленина 27 декабря. В этот день с 16:30 до 21:00 туляков ждут: сказочный театрализованный парад по улице Металлистов и Казанской набережной на площадь Ленина, концертно-развлекательная программа с участием тульских коллективов и исполнителей, торжественное открытие с зажжением огней на главной елке и старт марафона новогодних мероприятий; выступление артистов российской эстрады группы «5sta Family», праздничный фейерверк.

28-30 декабря в центре города пройдут дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, будут работать аттракционы, Губернский каток, гастрофестиваль.

Ярмарка и фестиваль елок

На Казанской набережной с 27 по 29 декабря пройдет большая новогодняя ярмарка рождественских сувениров и елочных игрушек, изделий ручной работы. Для гостей будут организованы интерактивные программы, концерты, зимний кинотеатр и чайные церемонии у Царь-Самовара.

С 27 декабря по 6 января на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади пройдет фестиваль креативных елок. Победителей определят сами туляки с помощью голосования на официальном сайте администрации города. Итоги будут подведены и объявлены 7 января на торжественной церемонии в день закрытия праздничных мероприятий на площади Ленина. На улице Металлистов состоится марафон семейных, детских и молодежных мероприятий. С

27 декабря по 8 января здесь запланированы дневные и вечерние новогодние интерактивные программы, сказочные представления театра-студии «Мюсли», огненные и световые шоу, рыцарские квесты, танцевальные батлы.

В новогоднюю ночь

31 декабря с 23:00 до 03:00 часов 1 января туляки и гости города смогут встретить Новый год на площади Ленина у главной елки. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие тульские коллективы и исполнители, но и известная российская группа «Банд’Эрос».

На Казанской набережной в новогоднюю ночь будет идти трансляция новогодних «огоньков» разных лет.

31 декабря в 13 поселениях Ленинского района жители также встретят Новый год с онлайн-трансляцией Новогоднего поздравления Президента РФ Владимира Путина, праздничными фейерверками, музыкально-развлекательными программами.

В зимние каникулы

3 января на Казанской набережной пройдет after-party от мастеров Крыма, которые вместе с гостями будут создавать большую фотозону «Рождественский венок».

5-7 января пройдет «Северное шоу» - катание на оленях, барабанный бой шамана, ярмарка северных сувениров и др. Завершением каждого дня станет огненно-пиротехническое шоу «Северное сияние».

6 января по улице Металлистов пройдет интерактивное колядование, которое завершится на площади Ленина спектаклем «Накануне Рождества».

Закрытие цикла праздничных мероприятий состоится 7 января.

Зрители увидят традиционный Рождественский спектакль-сказку, праздничный концерт с участием артистов российской эстрады и Рождественский фейерверк.

Работа ярмарки и аттракционов на площади Ленина продолжится до 14 января. Традиционно главная елка будет стоять до праздника Крещения Господня 19 января.