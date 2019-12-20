В Туле переделывают новую площадь перед Главпочтамтом. Все дело в том, что к работам по благоустройству возникли серьезные нарекания - тротуарная плитка уложена с нарушениями, не приняли жители и, уложенную здесь, брусчатку.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, туляки определили площадь перед Главпочтамтом как общественное пространство, которое должно быть благоустроено на голосовании в марте прошлого года.

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты разработали проект, предусматривающий замену плиточного покрытия, обустройство освещения, установку лавочек, а также монтаж digital-часов. В начале лета работы по благоустройству стартовали.

Фото: Алексей ФОКИН

Однако сроки их окончания постоянно переносились. Не испугали подрядчика и штрафные санкции. Площадь сдали только 13 декабря. И даже успели украсить к Новому году.

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь установили 3,5 метровый светящийся шар, а также декоративные фонари и светодиодную композицию «Олени». Правда, вдохновиться праздничной атмосферой здесь пока не получится. До Нового года здесь будут устранять качественные недоработки.