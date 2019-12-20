В Туле состоялось открытие музея-квартиры оружейника
20 декабря в Туле на ул. Металлистов, 6 состоялось открытие музей-квартира Симона Шейнина.
Фото: Алексей ФОКИН
Симон Матвеевич посвятил свою жизнь разработке стрелкового и спортивно-охотничьего оружия.
Фото: Алексей ФОКИН
В музее представлены личные вещи конструктора, воссоздана комната, где он жил со своей семьей с 1924 по 1963 гг. Сохранилась мебель и предметы домашней обстановки эпохи 50-60-х годов ХХ века.
Фото: Алексей ФОКИН
В музее будут работать музейная лавка с сувенирами и фотоателье. В последнем посетители смогут сфотографироваться на фоне увеличенной старой открытки с изображением улицы Металлистов (Пятницкой) в костюмах XIX века.
Фото: Алексей ФОКИН
По задумке основателей музея, новое учреждение культуры дополнит проект «Музейный квартал», который реализуется в историческом центре Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU