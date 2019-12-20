2019-12-20T16:04:03+03:00
Звезды

В Туле состоялось открытие музея-квартиры оружейника

В экспозиции представлены личные вещи конструктора, мебель и предметы домашней обстановки
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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20 декабря в Туле на ул. Металлистов, 6 состоялось открытие музей-квартира Симона Шейнина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Симон Матвеевич посвятил свою жизнь разработке стрелкового и спортивно-охотничьего оружия.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В музее представлены личные вещи конструктора, воссоздана комната, где он жил со своей семьей с 1924 по 1963 гг. Сохранилась мебель и предметы домашней обстановки эпохи 50-60-х годов ХХ века.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В музее будут работать музейная лавка с сувенирами и фотоателье. В последнем посетители смогут сфотографироваться на фоне увеличенной старой открытки с изображением улицы Металлистов (Пятницкой) в костюмах XIX века.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По задумке основателей музея, новое учреждение культуры дополнит проект «Музейный квартал», который реализуется в историческом центре Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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