Тульский БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в спортивном арбитражном суде

Руководство баскетбольного клуба «Арсенала» подало иск в CAS на РФБ. Ранее Исполком Российской Федерации Баскетбола аннулировала матч между БК «Динамо» (Ставрополь) - БК «Арсенал» (Тула), проходивший 7 декабря.

Его итогом стала дисквалификация тульской команды из чемпионата, а также 3 игроков (Д.Рытенко, П.Крыков, Е.Щербинский) до конца сезона и главного тренера команды В.В. Ускова на срок до 31 декаюря 2021г.

- Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным нам решением директората и исполкома РФБ. Наша цель - отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба «Арсенал» и честь Тульской области в правовом поле, - отметил президент БК "Арсенал" Виктор Усков.

CAS вынес временные обеспечительные меры: приостановить исполнение решения исполкома и обязал РФБ обеспечить продолжение участия БК "Арсенал" в соревнованиях.