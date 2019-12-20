Упавший после ДТП столб парализовал движение на Новомосковском шоссе в Туле

20 декабря в 10.05 на ул. Новомосковское шоссе в Туле произошло ДТП, Водитель автомобиля "Hyundai HD78" наехал на опору ЛЭП. От удара стол упал на дорогу и перегородил движение.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области призывают автолюбителей выбирайте пути объезда участка дороги на ул. Новомосковское шоссе д. 6 на время ликвидации последствий ДТП.