2019-12-20T15:41:40+03:00
Происшествия

Упавший после ДТП столб парализовал движение на Новомосковском шоссе в Туле

Автолюбителей призывают выбирать пути объезда
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 декабря в 10.05 на ул. Новомосковское шоссе в Туле произошло ДТП, Водитель автомобиля "Hyundai HD78" наехал на опору ЛЭП. От удара стол упал на дорогу и перегородил движение.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области призывают автолюбителей выбирайте пути объезда участка дороги на ул. Новомосковское шоссе д. 6 на время ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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