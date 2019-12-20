В Туле новогоднюю церемонию регистрации рождения провели Дед Мороз и Снегурочка
20 декабря в отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления комитета ЗАГС администрации города состоялась торжественная церемония регистрации рождения юных туляков. Мероприятие приурочили к новогодним праздникам.
Фото: Алексей ФОКИН
В нем приняли участие три счастливые семьи. Все они стали родителями в декабре уходящего года.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Вручить первый государственный документ - свидетельство о рождении, - а также памятные подарки для новорожденных прибыли Дед Мороз и Снегурочка.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU