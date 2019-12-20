2019-12-20T15:28:46+03:00
Общество

В Туле новогоднюю церемонию регистрации рождения провели Дед Мороз и Снегурочка

В праздничном мероприятии приняли участие три счастливые семьи
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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20 декабря в отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления комитета ЗАГС администрации города состоялась торжественная церемония регистрации рождения юных туляков. Мероприятие приурочили к новогодним праздникам.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В нем приняли участие три счастливые семьи. Все они стали родителями в декабре уходящего года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Вручить первый государственный документ - свидетельство о рождении, - а также памятные подарки для новорожденных прибыли Дед Мороз и Снегурочка.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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