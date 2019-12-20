20 декабря в Туле начали работать елочные базары. Купить хвойные деревья можно в 35 торговых точках. Найти, где они размещаются, можно на интерактивной карте.

Фото: Алексей ФОКИН

Территории елочных базаров ограждены. Также они имеют освещение и красочное тематическое оформление. Для удобства покупателей на территории елочного базара предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

Фото: Алексей ФОКИН

Жители города могут приобрести сосну, ель, пихту, голубую ель, ель в горшках. Хвойные деревья выращены специально к новогодним праздникам в Суворовском районе Тульской области и Пермском крае.