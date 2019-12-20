Стали известны победители конкурса на лучшее новогоднее оформление в Туле
Члены конкурсной комиссии определили победителей городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на территории Тулы.
Фото: Алексей ФОКИН
Решение приняли по итогам рассмотренных заявок и коллегиального выезда в рамках объезда терокругов.
Фото: Алексей ФОКИН
В номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» призовые места распределились следующим образом:
- 1 место - ПАО «НПО «Стрела». Присуждается премия в размере 100 тысяч рублей;
- 2 место - ООО «Искра». Присуждается премия в размере 60 тысяч рублей;
Фото: Администрация Тулы
- 3 место - ГУ ТО «Тульские парки». Присуждается премия в размере 40 тысяч рублей.
Фото: Алексей ФОКИН
В номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» призовые места получили следующие округа:
- 1 место – главное управление администрации города по Советскому терокругу,;
- 2 место – главное управление администрации города по Зареченскому терокругу;
- 3 место – главное управление администрации города по Привокзальному терокругу.
ИСТОЧНИК KP.RU