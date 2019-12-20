Как тульские альпинисты киношников обучали

Трейлер 20-минутного остросюжетного фильма Сергея Целикова «Аджика» экстремальный клуб» стал победителем одной из номинаций международного кинофестиваля короткометражных фильмов «Шорты». Как признал сам режиссер и сценарист на торжественной церемонии награждения, огромную помощь в съемках ему оказали двое туляков, чья профессия с кино в общем-то никоим образом не связана.

Главные герои «Аджики» – молодые парни, для которых экстрим – образ жизни. Они ежедневно совершают безумные поступки, которые снимают на видео и потом выкладывают в сеть. Им хочется славы и известности, и однажды к ним приходит странный человек, который предлагает помочь им добиться всего этого в обмен на услугу.

Хроника пикирующего парашютиста

– Это был для нас довольно интересный и вместе с тем непростой эксперимент, – признал один из них, Николай Хохлов. – Тяжело было просто физически, потому что на место съемок – заброшенный завод – мы приехали уже поздно вечером, почти ночью. Ведь сами трюки снимались отдельно. До утра готовились и только потом начали снимать. Вообще, самым сложным было для нас натянуть громадный хромакей (он делил весь цех пополам), чтобы без единой складочки получилось. Плюс в ускоренном темпе пришлось красить в зеленый цвет одну из стен, высотой больше десятка метров.

– Получается, подготовка отняла большую часть времени?

– Не совсем так. Снимали мы тоже не один день. Это только в самом фильме эпизоды длятся считанные секунды, мы же снимали каждый трюк с разных точек, множеством дублей.

– В кадре актер или вы его дублировали?

– Мы были лишь технической стороной. Все трюки выполнял актер, но мы его обучали, как правильно себя вести, подвешивали на веревках, раскачивали.

– Трюки придумал режиссер или вы сами?

– Скорее, это коллективное творчество, потому что некоторые из вещей, которые он хотел бы видеть в фильме, чисто физически было невозможно воплотить в жизнь. А поскольку мы раньше занимались экстремальным спортом, бэйс-джампингом, мы предлагали более естественные варианты действий. Мы ему подсказывали, как сделать так, чтобы все выглядело натурально.

– Самый сложный трюк в короткометражке?

– Наверное, с падающим парашютистом. Необходимо было добиться максимальной естественности. В какой-то момент пришла идея раздувать парашют ветродуем – огромным техническим вентилятором, использующимся в кино.

Учимся правильно "падать" по тросу

Когда хобби становится работой

– Да-да, – соглашается с напарником второй пром-альпинист, туляк Давид Бараков. – Парашют должен был выглядеть не полностью раскрывшимся, чтобы создавалось впечатление, что человек, действительно, разбивается. Плюс камеру пришлось устанавливать очень высоко, метрах, наверное, на пятидесяти – съемка шла сверху. Помогали и в постановке других трюков, например, когда человек летел от дома к дому.

– С Николаем давно знакомы?

– Лет пять, как пришел в службу спасения. Сам-то он – альпинист с огромным опытом, рассказывал, что увлекался с детства, состоял в тульском туристическом клубе «Вертикаль» еще с 3-го класса. Я тоже с 98-го года по походам мотался, занимался горными лыжами, сплавлялся по горным рекам – в общем, тоже занимался экстремальными видами спорта. А потом вот так получилось, что хобби перешло в работу.

– Оборудование, веревки ваши были или киношные?

– Конечно, наши! Мы ж альпинисты – у нас этого добра много. Да и доверять проверенному гораздо удобнее.

– Мечтаете еще в кино поработать?

– Да, съемки – это чисто физически тяжело, но зато очень интересно. Позовут – не откажусь!

Режиссер бывает тоже рад

Нелегкая доля режиссера

– Работа над фильмом заняла больше года, – признается режиссер и сценарист фильма Сергей Целиков. – Чего стоит только кастинг! Клич бросал по всем актерским форумам, даже объявления по театральным училищам клеил, помнится. Поскольку история эта про молодежь, рассматривал только студентов театральных вузов. На четыре роли отсмотрел 64 актера! На пробы записывал ребят по четверо через каждые два часа. Пробы начинались в 10 утра и заканчивались в 10 вечера. И вот так одна за одной сменяющиеся четверки актеров в течение всей недели. Помню, что когда какая-то из встреч с очередной четверкой сорвалась, я даже радовался, что у меня появилось время отдохнуть и перекусить.

– История выдумана?

– Да. А что касается экшена, то это самый благодатный жанр. Я и сам в студенческие годы занимался туристическим альпинизмом, увлекался паркуром... Но надо было придумать историю с драматургической подоплекой. Так и родилась идея о ребятах-эстремалах, которые ради славы, как сейчас модно говорить, некоего «хайпа», согласились на сомнительное предложение незнакомца, который обещал им известность взамен на совершение ими хулиганского поступка.

– Сами съемки проходили в Подмосковье?

– Постановочная часть с актерами – в Москве, а трюки – да, в Подмосковье. Казалось бы, и в самом городе много внешне заброшенных заводов, но выяснилось, что все они имеют так или иначе хозяев, которые не прочь заработать на киношниках.

– То есть все работали на голом энтузиазме?

– В основном. Просто есть киношные профессии, представители которых никогда бесплатно не работают, в том числе из-за запрета профсоюзов. Но подавляющее большинство людей, действительно, работали на энтузиазме.

– Как много было задействовано народу?

– Постановочная группа – человек 40-50. Даже операторов было несколько, потому что то один не мог из-за основной работы, то другой. Но у нас было много помощников, так что получилось 130 человек. Я и сам удивился, когда повел итоги.

– А как на тульских ребят вышли?

– Когда я еще жил в Ростове-на-Дону, мы водили туристические туры в горы, и с нами был Валерий Козлов, альпинист из Тулы. Когда мне сейчас оказались нужны помощники для съемок, то Валера сам не смог быть с нами, но рекомендовал своих знакомых.

– Какова ожидаемая судьба короткометражки?

– Достаточно предсказуемая: некоторое время она покатается по фестивалям, получит какие-то призы и рано или поздно, быть может, через год, будет выложена в открытый доступ в сети.

– А желание перейти на полный метр есть?

– Конечно. Короткометражки – это как портфолио режиссера. «Аджика» – не первый мой фильм. До этого был «Строгий выговор». Вот как раз эта история основана на реальном случае из моей жизни...